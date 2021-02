Parcheggio alla Colonna di San Marco, approvato il progetto definitivo per i primi interventi

Approvato ieri, dalla Giunta comunale, il progetto definitivo per i primi interventi per la creazione di un parcheggio di rotazione in un’area dismessa nello spartitraffico centrale alla Colonna di San Marco.

Un intervento che non comporterà alcuna modifica della viabilità, ma di estrema importanza perché diminuirà le manovre di parcheggio lungo la strada di Pescaia, causa di rallentamenti nel flusso viario e, soprattutto rischi per l’incolumità delle persone.

<<Con questo atto - ha dichiarato il vice sindaco Andrea Corsi – si iniziano a concretizzare le previsioni contenute nel Pums (Piano Urbano di mobilità sostenibile), che ha per obiettivo proprio la soddisfazione dei bisogni di mobilità al fine di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini>>.

Il parcheggio di rotazione, come ha evidenziato l’assessore ai Lavori Pubblici Sara Pugliese <<ha, infatti, lo scopo di mettere in sicurezza l’area procedendo con una riqualificazione di questa parte strategica della città, visto che rappresenta un crocevia importante, nonché nodo di accesso alla città dal lato ovest, interessato da considerevoli volumi di traffico>>.

Ammonta a 90.000 euro, la spesa complessiva di questi primi lavori, inseriti nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche, che fa parte del un più ampio progetto per la riqualificazione funzionale dell’area degli ex distributori di carburante alla Colonna di San Marco, il cui costo presunto è di 1 milione di euro.

<<Dopo la messa in sicurezza - ha proseguito Pugliese - dei percorsi e attraversamenti pedonali nello spartitraffico centrale con il raccordo dei marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di segnaletica ad alto contrasto e l’installazione di apparecchi di illuminazione dedicata con ottiche specifiche, si procederà così alla riconversione, dopo la bonifica già effettuata, di questo terreno dismesso che in precedenza aveva ospitato un distributore di carburante, e che a breve diventerà un parcheggio di rotazione di circa 1150 mq. per 30 posti auto, 10 per biciclette e 10 per moto>>.

Nello specifico i lavori previsti riguarderanno il rifacimento delle pavimentazioni bitumate, un nuovo cassonetto stradale per la corsia di accesso, la modifica delle porzioni di marciapiede, le aiuole spartitraffico e posa di elementi di recinzione, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, l’integrazione del sistema di illuminazione pubblica e la fognatura delle acque meteoriche, il miglioramento della fermata del trasporto pubblico con ampliamento area di attesa e opere a verde e di completamento.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa