Pubblicato l’avviso per l‘assegnazione di spazi destinati agli spettacoli viaggianti in piazza Oplà

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione di spazi destinati ad accogliere piccole e medie attrazioni di spettacoli viaggianti in piazza Oplà. La possibilità di svolgere tali attività sarà subordinata a quanto previsto dalle normative nazionali in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso.

L'area individuata dall'Amministrazione potrà ospitare piccole e medie attrazioni, per un'occupazione massima complessiva pari a 800 mq, dal 9 marzo al 15 giugno 2021 e dal 9 marzo al 15 giugno 2022. Per il 2021, in caso di conferma delle attuali disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 previste nella normativa nazionale, il numero massimo dell’installazione di attrazioni è di 2 (una piccola e una media) con un’occupazione di 400 mq, prevedendo la presenza all’interno dell’area di massimo 100 persone contemporaneamente.

Possono partecipare all’assegnazione i titolari di attrazioni dello spettacolo viaggiante comprese nell'elenco ministeriale indicato dalla legge n.337/1968, aggiornata al 30 giugno 2020, e in possesso di requisiti specifici, tra cui l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio.

Le domande, complete delle dichiarazioni e dei documenti indicati nell'avviso pubblico, dovranno pervenire al Comune di Pistoia entro sabato 20 febbraio esclusivamente tramite Pec all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it . Le domande di partecipazione saranno valutate da un'apposita commissione sulla base dei parametri indicati nell’avviso.

L'avviso e gli allegati sono pubblicati all’Albo pretorio e sul sito del Comune nell’area tematica “Commercio”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Sviluppo economico e promozione territoriale scrivendo una mail all’indirizzo: annona@comune.pistoia.it

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa