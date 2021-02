Bombole e divani abbandonati in centro a Empoli, beccati i responsabili

Abbandonano i rifiuti in ztl a Empoli, con rischio anche per la popolazione visto che tra i rifiuti figurava anche una bombola del Gpl. I due casi riscontrati dalla polizia municipale, dagli ispettori Alia e dall'ufficio ambiente del Comune. La task force nata negli scorsi mesi sta lavorando strenuamente per individuare i responsabili dei continui abbandoni, con il controllo dell'assessorato guidato da Massimo Marconcini.

Nel passato sono stati altri i casi di abbandono, comunque dannosi, con materiale elettrico, oggetti di tatuatore, ecc abbandonati.

Il primo episodio legato alla bombola ha visto un 45enne di origine straniera, residente nei pressi della zona dell'abbandono. È giunto in vicolo della gendarmeria in bici per effettuare l'abbandono.

La multa per lui è stata di 600 euro dopo gli accertamenti.

L'altro abbandono riguarda un divano lasciato dai proprietari di un immobile del centro. Due adulti e un bambino sono stati visti trasportare un divano letto ancora in vicolo della Gendarmeria. Per la coppia di trentenni è giunta la multa.

Infine tra via Valdorme e via dei Cappuccini dei rifiuti domestici e degli scarti per vernice sono stati abbandonati nei pressi del cimitero comunale. Il multato è un italiano residente a Vinci e poco più che ventenne. Anche per lui 600 euro di multa.

"Abbandoni di questo tipo, come laterizi e svariati sacchetti di materiale elettrico abbandonati nell'oasi di Arnovecchio, sono stati fatti scientificamente, non è un caso di cattiva educazione civica. Faremo il massimo per arrivare oltre in termini di sanzioni e controlli" spiega Marconcini.

"È assurdo vedere questo tipo di atteggiamenti quando invece ci sono ritiri a domicilio degli ingombranti", commenta il comandate della polizia municipale dell'Unione dei Comuni Massimo Luschi.

Il Comune informa che è possibile utilizzare il servizio di recupero a domicilio dei rifiuti domestici ingombranti messo a disposizione da Alia. Si può attivare con il numero verde 800 888 333 ed è privo di costi (da rete fissa), ci sono anche altri numeri 199.105105 (da rete mobile) e 0571 196 93 33 (da rete fissa e rete mobile). Inoltre c'è anche la possibilità di conferire gli stessi presso i centri di raccolta autorizzati. A Empoli è in Via del Castelluccio, nei pressi della zona industriale del Terrafino.

Elia Billero