Rousseau dice sì al Governo Draghi, il M5S Empolese Valdelsa: "Rispettiamo l'esito del voto"

L’assurda crisi politica che ha dominato la scena nelle ultime settimane ha lasciato tutti sgomenti e impotenti di fronte alla saccenteria e all’irresponsabilità di coloro che l’hanno messa in atto. Come MoVimento 5 Stelle, prima forza in entrambe le camere, ci siamo mossi al massimo delle nostre possibilità, dovendo forzatamente rimanere nei rigidi paletti che il Rosatellum ci ha lasciato in eredità. Nonostante tutto abbiamo realizzato una serie di provvedimenti estremamente importanti. Giusto per ricordarne alcuni: reddito di cittadinanza, quota 100, superecobonus 110%, legge anti corruzione, taglio del numero dei parlamentari, codice rosso, decreto clima, nuove assunzioni (sanità, istruzione, forze dell'ordine) assegno unico familiare, i miliardi del recovery fund ecc. E molto di questo durante la pandemia peggiore che la nostra generazione abbia mai vissuto.

Una delle più grandi forze del MoVimento è la democrazia diretta che si traduce in partecipazione diretta di tutti i propri iscritti tramite la rete. Abbiamo votato tante volte per quesiti molto importanti; a volte ha prevalso la nostra scelta, a volte no. Ma l'onesta intellettuale che ci contraddistingue ci ha sempre imposto di accettare il risultato della votazione andando comunque avanti con il lavoro che svolgiamo nei comuni di Empoli, Fucecchio e Castelfiorentino.

Questa votazione non fa eccezione. Prendiamo atto del risultato e andiamo avanti, più forti di prima, più determinati di prima, sapendo che i sacrifici fatti fino ad ora dai colleghi portavoce, ad ogni livello, hanno migliorato la vita di tante persone. Gli esiti delle votazioni devono essere rispettati. Ora ci aspetta un duro lavoro per far si che tutti gli ottimi provvedimenti nati sotto le nostre stelle non siano smantellati ma anzi rafforzati! D'altronde, come diceva Don Milani, a che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca? Quindi, buon lavoro a tutti i nostri colleghi e a riveder le stelle!

Anna Baldi

Fabrizia Morelli

Fabrizio Macchi