Approfitta dell'ospitalità di una donna di Levane e le ruba in casa

Approfitta dell'ospitalità di una donna di Levane per rubarle in casa. Un 40enne pregiudicato è finito nel mirino dei carabinieri.

L'uomo, gravitante in Valdarno ma del Trentino, è stato ospitato da una donna di mezza età nello scorso autunno. Conoscente della figlia, stava attraversando un momento di difficoltà e ha chiesto aiuto alla donna. Dopo qualche giorno se n'è andato, facendo perdere le proprie tracce.

La donna ha chiesto pochi giorni fa alla figlia notizie del 40enne. Si è sentita rispondere che non lo aveva più sentito in quanto aveva saputo che era rimasto coinvolto in alcuni furti di gioielli. Di lì l’atroce sospetto, la verifica e la scoperta. L'uomo aveva rubato i gioielli anche dalla casa della signora di Levane per un valore totale di seimila euro.

Sono stati allertati i carabinieri che, dopo attente indagini, hanno denunciato il 40enne.