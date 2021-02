Scotti verso il derby con Lucca

Si riparte dal derby. Dopo la sosta per la Nazionale, la Scotti sarà impegnata domenica alle 18 al Pala Tagliate di Lucca (arbitri Cappello di Porto Empedocle, Longobucco di Ciampino e Castiglione di Palermo), una gara molto importante che arriva dopo il ko interno con Costa Masnaga. "Lucca è una squadra buona ed in ripresa - spiega coach Alessio Cioni - ha avuto un inizio di stagione complicato per problemi di infortuni, ha diverse partire da recuperare e sta facendo benissimo. Credo che si possa dire che è una delle più in forma di questo momento e punta ai playoff, posizione che merita. Per noi, quindi, oltre ad essere il derby toscano è anche uno scontro diretto e, per questi motivi, ci teniamo a far bene ed è una sfida dal sapore sempre particolare, seppur senza pubblico. La partita è dal pronostico incerto, noi andiamo per vincerla ma, come ci insegna anche la gara di andata vinta nel finale, non sarà una cosa facile. Speriamo che, dopo aver vinto a casa nostra il primo derby con loro, si possa fare lo stesso anche in trasferta". "Veniamo dalla partita forse più brutta della stagione - aggiunge - e la voglia di riscattarci e di ritrovare le nostre certezze devono essere uno stimolo in più a far bene".

La Gesam Lucca, come detto da coach Cioni, si trova a 6 punti in classifica ma ha da recuperare ben tre partite (la Scotti una con 18 in classifica). E' reduce dalla doppia sconfitta di Ragusa e Venezia e quindi anche lei avrà una gran voglia di riscatto. Partita speciale per Ashley Ravelli che a Lucca ha giocato l'anno scorso e torna quindi ad affrontare le ex compagne. Resta da dire che, come sempre, la gara sarà visibile per gli abbonati su Lbf Tv in diretta streaming.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa