Tirocinio in Comune a Volterra, quattro opportunità

Presso il Comune di Volterra saranno attivati 4 tirocini extracurriculari della durata di quattro mesi.

Un tirocinio si attiverà presso il Settore 2 “Sistemi Informativi, Servizi Assicurativi e Servizi Demografici; uno presso il Settore 3 “Tributi e Segreteria”; uno presso il Settore 4 “Lavori Pubblici, Manutenzioni, Qualità Urbana, Protezione Civile, Ambiente, Patrimonio (gestione tecnica) e uno presso il Settore 5 “Sociale, Sport, Patrimonio (gestione amministrativa), Funzione Associata Istruzione Pubblica.”

Il tirocinante dovrà effettuare 30 ore settimanali, secondo un'articolazione oraria che sarà stabilita nel progetto formativo. Per il tirocinio sarà riconosciuto l’importo forfettario mensile lordo a titolo di rimborso spese di euro 500,00.

“Abbiamo ritenuto importante attivare questi tirocini per poter dare la possibilità a coloro che intendano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro di poter sfruttare questa opportunità. La situazione sociale e economica dell’ultimo anno ha portato importanti cambiamenti nelle vite delle persone, rimettendo in discussione molto spesso economie familiari e progetti di vita. È perciò una nostra priorità, per quanto possibile, mettere a disposizione di giovani e meno giovani, nuove opportunità e piccole ripartenze.” – afferma la Vicesindaca e Assessora al Welfare Eleonora Salvini.

Per l'individuazione dei tirocinanti, sarà effettuata una selezione per colloquio, che potrà essere svolta anche in modalità telematica mettendo a disposizione delle postazioni per chi ne avesse la necessità.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

. essere residenti e/o domiciliati in Toscana;

· essere iscritti ad un Centro per l'Impiego della Toscana;

· essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente presenti sul territorio italiano;

· essere inoccupati (ovvero non aver mai svolto un'attività lavorativa, subordinata o autonoma) o disoccupati (ovvero essere privi di lavoro);

· non avere effettuato precedenti esperienze di tirocinio extracurriculare e/o attività lavorative (dipendenti e/o lavoro autonomo e/o interinale) nel profilo proposto.

Le domande potranno essere presentate tramite raccomandata, consegnate a mano all’ufficio Protocollo o inviate a mezzo pec.

Le domande presentate direttamente all’ Ufficio Protocollo dell’Ente dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 15 marzo 2021; mentre le domande inviate a mezzo pec dovranno pervenire entro le ore 24.00 dello stesso giorno. Per le domande inviate mediante raccomandata varrà quanto sopra specificato.

Sul sito internet del Comune di Volterra è possibile trovare l’avviso e tutte le ulteriori informazioni per partecipare alla selezione.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa