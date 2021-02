Tumore al seno, campagna di prevenzione di Ispro per le donne a Scandicci tra i 45 e i 74 anni

Al via lunedì 15 febbraio 2021 la campagna di prevenzione per il tumore al seno dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica Ispro per tutte le donne residenti a Scandicci con età compresa tra i 45 e i 74 anni. Le persone interessate verranno chiamate ad effettuare una mammografia, in alcuni casi presso l'ambulatorio mobile che sosterà accanto al Distretto Sanitario Ausl di via Vivaldi , in altri presso il presidio Ispro di Firenze in zona Careggi. La campagna di screening prevede che ogni donna residente riceva una lettera di invito con appuntamento prefissato, con la quale basta presentarsi presso la sede di esame senza che siano necessarie altre azioni da parte delle signore; nel caso in cui sia necessario spostare l'appuntamento basterà chiamare il Cup metropolitano al numero 055545454 e seguire le istruzioni vocali per il percorso screening Ispro; il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 18,30, il sabato e i prefestivi dalle 7,45 alle 12,30.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa