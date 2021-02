Turista di Seravezza morì a Trapani per esalazioni di monossido, tre condanne

Per la morte del turista, Fabio Maccheroni 43enne di Serravezza, avvenuta 5 anni fa in un B&B a Trapani per esalazioni di monossido di carbonio, è stata condannata dal Tribunale della città siciliana la titolare della struttura ricettiva dove si trovava la vittima e a tre anni ciascuno la proprietaria dello stabile e il proprietario del panificio, ubicato al piano terra dell'immobile.

Le esalazioni si sprigionarono dalla canna fumaria invadendo la camera al terzo piano dello stabile, dove era ospite Fabio Maccheroni.