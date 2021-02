Use Gross trova Piombino, l'ultima in classifica si presenta agguerrita

Partita delicata per l'Use Computer Gross.

Domenica alle 18 (arbitri Di Luzio di Cernusco sul Naviglio e Fusari di San Martino Siccomario) la squadra di Alessio Marchini sarà infatti in campo a Piombino contro la compagine che occupa l'ultimo posto della classifica e che, di conseguenza, è alla ricerca disperata di punti.

"Dopo il derby deludente di sabato scorso con San Miniato - attacca coach Marchini - abbiamo ora questa trasferta non facile contro una squadra reduce da una sconfitta interna e che, quindi, vorrà rifarsi per muovere la propria classifica. Allo stesso tempo anche noi abbiamo assolutamente bisogno di tornare a vincere per dare una svolta alla situazione delle ultime settimane. Anche se gli avversari erano quasi proibitivi, non abbiamo avuto il giusto atteggiamento, dovevamo mostrare una faccia diversa e non arrenderci come abbiamo fatto. Domenica dovremo stare attenti a come verrà interpretata perchè Piombino, a mio modo di vedere, è squadra di qualità che vorrà fare una partita importante. Voglio vedere dai miei che difendiamo in un certo modo e che ci teniamo, dobbiamo aggredire la partita per portare a casa i due punti".

Piombino è al momento ancora ferma a due punti in classifica dopo mille problemi avuti in questa stagione, soprattutto col Covid e nonostante il cambio di allenatore (al posto di Enrico Fabbri c'è ora Damiano Cagnazzo).

È reduce dalla sconfitta interna con Livorno ed ha inserito Renato Buono dopo l'infortunio di cui è rimasto vittima Mattia Venucci. Inutile dire che la gara di domenica è attesa come una vera e propria ultima spiaggia. La gara sarà visibile in streaming per gli abbonati sulla piattaforma Lnp Pass.

Fonte: Use Basket Empoli