Sulla S.R. n°302 “Brisighellese-Ravennate”, per effettuare lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della sede stradale a seguito di movimento franoso, la Città Metropolitana di Firenze ha previsto la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, al km 39+600 circa, nel Comune di Borgo San Lorenzo, dal giorno 16/02/2021 al giorno 26/02/2021 con orario 08.30/17.30.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa