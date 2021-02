Un pino è caduto in zona Campo di Marte a Firenze a causa del forte vento. Il fatto è avvenuto stamattina, sabato 13 febbraio, tra viale De Amicis e via Lungo l'Affrico in un'area molto frequentata. Non ci sono feriti ma si registrano danni a due auto, parcheggiate lì vicino.

Il pino caduto ha un diametro di 74 cm e un'altezza di 16 metri: le radici, precisano dal Comune, non hanno sopportato le sollecitazioni indotte dal vento e si sono strappate.