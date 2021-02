Denunciato pirata della strada 38enne a Prato

Ha travolto una 31enne in bici a Prato, è stato denunciato pochi giorni dopo.

Un 38enne di origini cinesi il 10 febbraio ha colpito col suo veicolo una donna, lasciandola ferita a terra. La 31enne è finita in ospedale con un trauma cranico ma non in pericolo di vita.

Alcuni passanti avevano assistito all'investimento e subito hanno chiamato sia il 118 sia la municipale riferendo di un furgone di color blu che non si era per niente fermato dopo l'incidente e che anzi si era dileguato rapidamente.

Il 38enne alla guida è stato rintracciato poche ore fa. La polizia municipale lo ha denunciato per omissione di soccorso e fuga, e lesioni stradali. L'uomo ha provato a dire di aver urtato un muretto, ma messo di fronte all'evidenza dei fatti ha confessato di essere l'autore dell'incidente.