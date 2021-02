Draghi, Nardini: "Felice che Orlando sia Ministro del Lavoro"

"Sono particolarmente felice che Andrea Orlando sia il nuovo Ministro del lavoro, per la sua solida visione di sinistra e perché abbiamo condiviso molte battaglie importanti. Adesso non vedo l'ora di collaborare istituzionalmente con lui come Assessora Regionale che si occupa di lavoro, in una fase così delicata per il futuro di migliaia di lavoratrici e lavoratori.

Penso sia giusto ringraziare profondamente l'ex Premier Conte e le Ministre e i Ministri che hanno lavorato nell'ultimo Governo, guidando il Paese in una delle sue fasi più complesse. In particolar modo voglio ringraziare Ministre e Ministri, Viceministre e Viceministri, Sottosegretarie e Sottosegretari, con cui in questi mesi ho avuto modo di confrontarmi rispetto alle mie deleghe all'interno della Giunta regionale toscana e nel mio ruolo di Coordinatrice della IX Commissione della Conferenza delle Regioni competente in materia di istruzione, lavoro, innovazione e ricerca.

Un pensiero affettuoso e di grande stima va infine agli amici Peppe Provenzano e Enzo Amendola".