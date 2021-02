Grosseto nuova fornitura di vaccini Moderna e AstraZeneca, scuole chiuse a Manciano

È stata consegnata nel tardo pomeriggio di oggi 13 febbraio la nuova fornitura di vaccino anti-Covid Moderna e AstraZeneca all’ospedale Misericordia di Grosseto, hub di riferimento di questi vaccini per tutta la Asl Toscana sud est.

Per il secondo arrivo di AstraZeneca sono 3.900 le dosi consegnate, 2.100 quelle di Moderna. La fornitura sarà suddivisa, come di consueto, tra le altre province della Sud Est, Siena e Arezzo, sulla base della popolazione dei territori.

A oggi, le persone vaccinate in tutta la Sud est sono 16.291, (6.923 provincia di Arezzo, 4.841 provincia di Siena, 4.527 provincia di Grosseto), di questi 10.632 hanno già ricevuto la seconda dose (4.603 provincia di Arezzo, 3.118 provincia di Siena, 2.911 provincia di Grosseto).

La campagna di vaccinazione del personale socio-sanitario e degli ospiti delle RSA e la fase della vaccinazione di massa proseguono quindi regolarmente.

Va avanti infatti secondo la programmazione annunciata anche la vaccinazione del personale scolastico, tra 18 e 55 anni, iniziata, in provincia di Grosseto, giovedì scorso al distretto sanitario di Barbanella. Domani, domenica 14 febbraio, saranno operative tutte le sedi vaccinali individuate nel Grossetano per questa prima fase.

In particolare, oltre al distretto sanitario di Barbanella, al centro vaccinale di Villa Pizzetti e alla sede di Follonica, Fonderia 1 sala comunale ex-Ilva, partita questa mattina, saranno attivi i punti vaccinali Cinema multisala Aurelia Antica a Grosseto (200 dosi), discoteca Kronos a Castel del Piano (50 dosi) e ristorante Attimi ad Albinia (100 dosi), per un totale di 450 dosi che vanno a sommarsi alle 600 somministrate da giovedì, per un totale di 1.050.

Scuole chiuse a Manciano

A Marsiliana, nel comune di Manciano, le scuole di ogni ordine e grado chiuse resteranno chiuse da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio a seguito di un caso di positività al Covid riscontrato in un plesso scolastico. E' quanto disposto da un'ordinanza del sindaco di Manciano Mirco Morini. In accordo con la dirigente scolastica Anna Maria Carbone, sarà attivata la didattica a distanza: la modalità delle lezioni sarà comunicata alle famiglie dalla scuola. Il sindaco ha inoltre predisposto la sanificazione dei locali delle scuole di Marsiliana e comunica che venerdì 19 saranno effettuati i tamponi antigenici rapidi, 170 in totale, da parte dei volontari della Protezione civile Misericordia di Manciano, a tutta la popolazione scolastica: alunni, docenti e personale non docente presso il plesso delle elementari.