Incidente in A11, due persone soccorse

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti, poco dopo le 19, in autostrada A11, nel tratto compreso tra Prato ovest e Pistoia, direzione mare, per un incidente stradale che ha visto coinvolti tre autovetture ed un furgone. Due le persone soccorse dai vigili del fuoco e dal personale sanitario intervenuto. Una donna di 57 anni è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto anche la Polizia Stradale. L'autostrada è rimasta chiusa per un breve periodo per consentire le operazioni di soccorso.