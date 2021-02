Neve a Castra, Vab di limite in azione

Sul Montalbano qualche fiocco ha iniziato a cadere da ieri (venerdì 12 febbraio) e la neve si è fatta sentire anche nella nottata e nella giornata di oggi, ma la Vab di Limite ha agito prontamente sia per pulire sia per 'prevenire' situazioni spiacevoli.

I mezzi Vab sono entrati in azione ieri sera nella parte alta del Comune, nella zona di Castra. Poi i mezzi spargisale hanno lavorato sulle strade per evitare la formazione di lastre di ghiaccio. Non ci sono stati troppi interventi di emergenza, fatta eccezione per la caduta di un alberello proprio nella frazione di Castra. La viabilità è stata garantita e nelle ultime ore la Vab ha pulito le vie minori della parte montuosa del Comune.

Gli spalaneve si sono dati da fare ma, come detto, la quantità di neve caduta non ha fatto gridare all'emergenza. Più squadre della Vab continuano comunque a lavorare per rendere sicura la strada da e per Castra.

Le due squadre hanno operato fin dall'inizio dell'emergenza e tutt'ora sono fuori per controllo tratti ghiacciati e conseguenti salature perché rimasti umidi o leggermente innevati.

Squadre eventualmente a disposizione per l'allerta vento in corso.