Pescaia Firenze, Stella (FI): "Presidente Consorzio Bonifica Medio Valdarno venga in Commissione"

"Il Presidente del Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno, invece di avventurarsi in valutazioni politiche che non gli competono e di cui dovrebbe vergognarsi, venga a relazionare in Seconda Commissione del Consiglio regionale della Toscana sui risultati pratici delle attività dei Consorzi. Negli ultimi cinque anni sono esondati 46 tra fiumi e torrenti in Toscana, e francamente non si capisce quale opera di pulizia e contenimento degli argini svolgano i consorzi di bonifica, se questi sono i risultati".

Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"In Toscana i Consorzi sono sei, hanno più di 500 dipendenti e bilanci per 132 milioni di euro - sottolinea Stella -. Tra l'altro trovo immorale che mentre tutti gli Enti e le Amministrazioni locali sospendono o rimandano il pagamento di tasse e imposte a causa dell'emergenza Covid, i Consorzi di Bonifica della Toscana continuano a inviare bollettini di pagamento, senza prevedere dilazioni o sospensioni. Oltretutto è sempre bene ricordare ai cittadini che nel novembre 2019, la commissione tributaria di Firenze si è pronunciata e ha riconosciuto la validità delle nostre tesi: se nel bollettino dei Consorzi di Bonifica non è specificato il reale beneficio che ne deriva per l'immobile per il quale il proprietario è chiamato a pagare, allora quel bollettino non va pagato".

