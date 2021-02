Questa mattina, 13 febbraio, un pino si è abbattuto su una casa in via Torino, nei pressi della piazza principale di Castiglioncello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno delimitato l'area e messo in sicurezza la zona.

A causare la caduta del grosso albero è stato il vento che da ieri sera si abbatte su tutta la Toscana con forti raffiche.

La casa su cui il pino è caduto ha riportato danni e il manto stradale si è rialzato.