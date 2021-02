Due bici di grande valore sono state portate via da un condominio di Firenze. Si tratta di una bicicletta da mille e una da più di duemila euro. Sul posto, in via Giuliani, è intervenuta la polizia avvisata dal proprietario.

Per entrare i ladri hanno forzato il bandone praticando un foro all'altezza della serratura. Colpi analoghi sono stati messi a segno anche nei giorni scorsi.