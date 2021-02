Studentesse Usa abusate, 'Non una di meno' protesta a Prato davanti al bar dell'ex carabiniere

"Il nostro corpo non si tocca lo difenderemo con la lotta", questo è uno degli slogan che si leggono sui cartoncini rosa che erano presenti alla manifestazione che l'associazione di attiviste 'Non Una di Meno' Firenze ha organizzato questa mattina, 13 febbraio, a Prato in via del Seminario davanti al bar di Marco Camuffo, l'ex appuntato dei carabinieri condannato, come il suo

L'ex carabiniere, che sta aspettando il giudizio in Cassazione, recentemente ha aperto un bar a Prato, nel centro storico. Stamani, davanti a bar una 40ina di attiviste del moviemto 'Non una di meno' ha protestato con un sit-in anche se il locale era chiuso.

"Crediamo che denunciare la narrazione tossica dello stupro e l'utilizzo di tale atto come mezzo propagandistico per la propria attività sia un doveroso e necessario", spiegano le attiviste del movimento che hanno urlato slogan "contro il patriarcato e la cultura dello stupro".