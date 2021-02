Accoltella lo zio durante una lite, arrestato 26enne

Stava per finire in tragedia una lite in famiglia a Prato. Un 26enne di origini pakistane è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato lo zio. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 14 febbraio, e lo zio si trova in ospedale a Prato in prognosi riservata.

Il nipote ha scaricato una serie di fendenti con un grosso coltello da cucina sulla testa e sul corpo del parente. Lo ha ferito al cranio, al volto, al petto e alle braccia. Ignoti sono i motivi della lite.

A.A., queste le iniziali del nipote, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato. Ora è detenuto presso il carcere di Prato.