Anniversario per i 15 anni di Florence Dragon Lady LILT

Hanno festeggiato oggi il loro quindicesimo compleanno. Una ricorrenza speciale per le Florence Dragon Lady LILT, la squadra di dragon boat della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze, composta da donne operate di tumore al seno. A festeggiare l’importante traguardo anche il presidente della Regione, Eugenio Giani.

“Il 14 febbraio 2006 – ricorda il presidente - nacque a Firenze l'esperienza delle Dragon Lady, donne che stavano sconfiggendo il tumore al seno con coraggio e voglia di vivere insieme la riabilitazione attraverso un comune impegno sportivo sul dragone, imbarcazione che coinvolge 20 persone alla voga, un timoniere, e un tamburino che ritma con il suono l'armonia della spinta in acqua. Ero assessore allo sport del comune di Firenze e detti avvio all'esperienza che ha coinvolto centinaia di donne portando la Toscana a vivere eventi sportivi, scientifici, convegni in cui la prevenzione, la cura e la riabilitazione del tumore sono aspetti approfonditi e diffusi con grande efficacia. Oggi è stato emozionante ritrovarsi alla ASD Canottieri Comunali Firenze per un un anniversario che ricorda quanto di bello è stato fatto e quanto possiamo fare in futuro”.