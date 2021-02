Arrestato per spaccio, dà in escandescenze in cella

Lo hanno arrestato per spaccio e ha dato in escandescenze in cella. Un 41enne di origini marocchine è stato perquisito a Pisa in piazza S.Omobono e trovato con 30 dosi di hashish. La polizia lo ha arrestato e portato nelle celle di sicurezza della Questura.

Lì ha preso il materasso, è salito fino al soffitto e ha sradicato la telecamera di sicurezza. Poi ha iniziato a procurarsi dei tagli. Al 41enne è stato dato un tranquillante, ma non ha funzionato: l'uomo ha sradicato una piccola grata con cui ha incrinato i vetri blindati che consentono di osservare l’interno.

La polizia è intervenuta di nuovo e lo ha portato in carcere al Don Bosco. Siccome clandestino, per l’uomo sono state avviate anche le procedure per la definitiva espulsione dal territorio nazionale.