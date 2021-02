Coronavirus, partono le vaccinazioni a Monte San Savino

Questa a mattina a Monte San Savino, presso il Centro Socio Sanitario (ex Distretto) di via S.Maria della Pace, ha avuto inizio la somministrazione delle prime 100 dosi di vaccino Astrazaneca, riservata in questo caso ai docenti e al personale scolastico.

“Nell'accogliere positivamente la campagna vaccinale, augurandoci che essa possa finalmente risolvere l'emergenza Covid-19 accelerando il percorso di ritorno alla normalità per tutti, recepiamo con favore il fatto che la ASL abbia scelto Monte San Savino, insieme ad altri centri della provincia, per questa fase della vaccinazione” commentano il Sindaco Margherita Scarpellini e l'Assessora alla sanità Erica Rampini che erano presenti stamani.

“Utilizzare i locali del Centro socio-sanitario è una scelta importante” proseguono “Ci auguriamo possa essere propedeutica a una prossima complessiva implementazione dei servizi forniti da questa struttura, molto importante per la nostra comunità. Con l'azienda sanitaria ASL è in definizione un percorso di rafforzamento dei presidi per la salute nel nostro territorio che contiamo di portare a compimento quanto prima”