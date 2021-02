Muore di Covid-19 l'Imam di Colle di Val d'Elsa e Perugia

Il Covid-19 miete un'altra vittima. Si tratta del 72enne Mohamed Abdel Qader, noto anche come Abū Sumaya: era l'Imam di Perugia e di Colle di Val d'Elsa. Era da tempo ricoverato in terapia intensiva. Faceva parte del Consiglio dei Saggi e da molti anni era anche in Toscana. Medico in pensione, risiedeva nel capoluogo umbro dove è mancato. Viene ricordato come una delle guide più grandi per i musulmani in Italia.

Forte è la commozione dell'Unione delle comunità islamiche in Italia. "L’Unione si stringe nel dolore dei famigliari e porge le sue sentite condoglianze a loro e a tutta la Comunità Islamica italiana. Ad Allah apparteniamo e a Lui facciamo ritorno. Che Iddio lo accolga nei più alti livelli del paradiso e usi a lui, ai suoi famigliari e a tutti noi la Sua immensa misericordia. Invitiamo tutti a pregare per lui e per i suoi famigliari" scrive l'UCOII.