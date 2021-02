Domenica 'di bronzo' per la Canottieri Limite

Per la Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica arriva un ottimo bronzo assoluto con il primato di società nell'otto Ragazzi. Circa 100 società italiane ripartono da Torino per gareggiare nuovamente dopo un anno difficile e povero di gare. Un grazie da tutto il canottaggio italiano e certo anche dalla Canottieri Limite va alla Canottieri Esperia per l'enorme sacrificio nell'organizzare una manifestazione di tale spessore con tutto quello che comporta questo periodo Covid. In questa disciplina dove la stretta di mano fra avversari ed il rapporto tra allenatori è quanto di più sano possa esistere nello sport si vive una situazione surreale, mancano gli abbracci ed il ritrovarsi ogni volta a parlare con i nuovi o vecchi compagni di regata.

L'otto Ragazzi bianco blu di Matteo Brunetti, Elia Ceccanti, Daniele Cecchi, Edoardo De Vito, Valerio Francalacci, Edoardo Del Rosso, Tommaso Laganà e Leonardo Sostegni con al timone Tommaso Nencini è terzo assoluto e primo fra gli equipaggi tutti composti da atleti della stessa società. L'equipaggio giovanissimo con cinque atleti del primo anno va oltre le aspettative e fa ben sperare per le prossime gare. Bene anche il quattro di coppia Senior A di Dario Biondi, Lorenzo Bonaffini, Samuele Gori ed Ernesto Rabatti che conquista la seconda piazza fra i societari ed il nono posto fra i 24 equipaggi iscritti. Non va oltre l'undicesimo posto l'otto Junior misto Limite-Pontedera-CUS Ferrara con Daniele Bagnoli, Edoardo Busoni, Alessandro Giglioli, Matteo Rimoli e Dario Morelli con al timone Dario Biondi. Stessa sorte per il quattro di coppia Junior femminile misto Limite-Cavallini-Lignano-Giacomelli con Azzurra Cipollini. Nelle regate di sabato buono il quinto posto del singolista Master E Volfango Paolucci che si difende bene sulla distanza dei 5000m in compagnia di ottimi avversari.