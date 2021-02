Una 39enne è stata fermata dai carabinieri per furti a Prato. La donna era in via Ferrucci e ha cercato du rubare qualche centinaia di euro dal registratore di cassa. Ha spintonato gente all'interno del locale per fuggire, poi ha avuto una colluttazione con la titolare, la quale si è ripresa i soldi. I carabinieri l'hanno trovata in piazza Mercatale, dove la titolare di una gelateria l'ha riconosciuta per un altro furto simile nei giorni precedenti.