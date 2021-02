Liceo Artistico di Volterra in mostra a Palazzo dei Priori

Venerdì 12 febbraio è stata presentata a porte chiuse, nella sala del Giudice conciliatore di Palazzo dei Priori di Volterra, la mostra "DENTRO-FUORI Oltre la distanza" che espone le opere realizzate dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Artistico durante il lockdown.

“Questa esposizione - dichiara l'assessora all'Istruzione del Comune di Volterra Viola Luti – dimostra come la creatività rappresenti anche una forma di partecipazione al proprio tempo. L’arte, infatti, non si limita a descrivere o a raccontare gli eventi, ma li vive e li interpreta, dando origine a esperienze di condivisione, di solidarietà e di rinascita. Queste opere, insieme a “La prima cena”, - continua Luti - sono la prova di come il mondo scolastico, seppur in un momento estremamente complesso come quello che abbiamo e stiamo attraversando, non si sia mai fermata e ci ricordano – conclude Luti - che la scuola e la cultura sono gli strumenti essenziali che ci consentono di uscire dall’isolamento emotivo e intellettuale.”

L’opera “La prima cena”, realizzata dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Artistico, è stata inaugurata nel mese di dicembre 2020 ed è collocata nella Sala Bianca di Palazzo dei Priori.

