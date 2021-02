Partigiano e patriota, Santa Croce piange Oriano Giannoni

Oggi, domenica 14 febbraio, Santa Croce sull'Arno è un po' più sola. A quasi 97 anni è scomparsa una vera e propria memoria storica, ovvero Oriano Giannoni. Non è stato solo una colonna della cittadina del Cuoio, ma anche una parte importante della sua storia: ha fatto la guerra da partigiano ed è sempre stato in prima linea nelle celebrazioni del 25 aprile.

Giannoni è conosciuto per la sua fervente attività politica. Fino in tarda età è rimasta accesa la passione per i valori che ha propugnato tutta una vita: e pensare che tutto era cominciato in clandestinità, durante il Ventennio fascista, quando faceva propaganda nelle concerie.

Ha lavorato per molti anni in Comune come dipendente. A piangerlo è tutta la Zona del Cuoio. Giannoni lascia la figlia Silvia, il genero e le nipoti. La salma è a Empoli al San Giuseppe, domani (14 febbraio) sarà al cimitero santacrocese per la tumulazione.

L'Anpi santacrocese ha diramato una nota in memoria di Giannoni: "Patriota, gappista, antifascista, dirigente politico iscritto all'Anpi fin dalla fondazione. Esprimiamo il nostro profondo dolore per la scomparsa di un grande combattente antifascista".