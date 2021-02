Pro Loco San Casciano, inaugurata la nuova sede

Il Chianti riparte dal turismo con l’obiettivo di promuovere il territorio e le sue produzioni di eccellenza. Si sono accese questa mattina le luci della nuova sede della Pro Loco, nel centro storico. Mettere in campo risorse, idee, energie legate ad un piano organico di azioni di marketing territoriale che punta al binomio bellezza e qualità della vita nel Chianti è la scommessa del team della Pro Loco, guidato dalla presidente Maria Rosaria Malatesta. Primo passo l’apertura del nuovo spazio, situato in via IV Novembre 130 che, oltre alla sede della Pro Loco accoglie il quartier generale dell’ufficio informazioni turistiche, accessibile anche da via Cassia.

“La Pro Loco di San Casciano, costituita da giovani, esperti nel settore ambientale, artigiani, organizzatori di eventi, operatori dell’accoglienza - ha dichiarato il sindaco Roberto Ciappi – è una risorsa fondamentale per il rilancio turistico-culturale del nostro territorio, la nuova sede, accogliente, confortevole, arredata con gusto, offre l’opportunità di orientare, promuovere e valorizzare i punti di interesse in una posizione strategica, visibile dall’ingresso del paese. La Pro Loco è un biglietto da visita che saprà rappresentare al meglio le vocazioni e le potenzialità di San Casciano e tutto il Chianti”. I nuovi locali sono già una vetrina espositiva delle eccellenze locali, arredati con oggetti e mobili fatti a mano dagli artigiani del territorio. Soddisfatta della nuova apertura, frutto di un progetto su cui il gruppo dell’associazione lavora da oltre un anno, è Maria Rosaria Malatesta.

“Un obiettivo messo a segno nell’anno della pandemia, con tutte le difficoltà che ne sono derivate sul piano sanitario, economico e sociale – ha commentato – è lo stimolo ad intraprendere una nuova avventura che nasce dall’amore per il nostro territorio e dall’attività che svolgiamo volontariamente per la valorizzazione delle sue peculiarità. Abbiamo il privilegio di vivere in un territorio di grande pregio a livello mondiale, ognuno di noi continuerà a farsi testimone di esperienze, a mettere a disposizione competenze ed energie per accogliere il visitatore e rendere unico il suo viaggio alla ricerca dell’anima più autentica del Chianti”.

