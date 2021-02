Siena ricorda Giovanni Palatucci, poliziotto 'Giusto tra le Nazioni'

Domani, alle 11.00, in Questura a Siena si terrà una cerimonia per ricordare Giovanni Palatucci poliziotto riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato la vita a numerosi ebrei fiumani.

All’ingresso del Corpo di Guardia di via del Castoro, recentemente riqualificato, verrà scoperta una targa alla memoria, alla presenza del Prefetto, del Presidente della Provincia e del Sindaco di Siena, dei Comandanti dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza e del Presidente della Sezione ANPS di Siena, con la partecipazione al momento commemorativo del Cappellano della Polizia di Stato, nel rispetto dei protocolli previsti per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Fonte: Questura di Siena