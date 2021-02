Tnt Empoli, prima gara annuale al Sistema delle Stelle per il sincronizzato

Prime gare ufficiali del 2021 per le atlete in forza al T.N.T. Empoli settore sincronizzato. Il ritorno all’attività, dopo la lunga sospensione legata all’emergenza Covid-19, ha coinciso con la manifestazione denominata ‘Sistema delle Stelle’. La rassegna si è svolta presso la piscina comunale olimpionica ‘Goffredo Nannini’ a Bellariva (Firenze) con l’organizzazione della società Hidron Sport a Campi Bisenzio. Molte specialiste, tesserate da club toscani, sono dunque scese in acqua, divise in categorie secondo l’età, compiendo buone prestazioni. Anche le dodici portacolori del club biancazzurro, guidate dall’allenatrice Diletta Scudieri, sono riuscite a cogliere il risultato desiderato. Nelle Esordienti ‘A’ e Giovanissime, hanno intascato la 1a stella: Maria Michela Lucido e Caterina Peruzzi (entrambe classe 2011); Lisa Campetti e Alessia Rita Migliori (ambedue nate nel 2012). Fra le concorrenti più grandi, poi, un quartetto ha meritato la 3a stella: Lucrezia Di Sarno (2008); Anita Fefé (2010); Agata Maccanti (2010) e Margherita Sani (2010). Quindi Sara Gennaretti (2009) si è assicurata la 4a stella; Giorgia Migliori (2008) ha acquisito la 5a stella; Matilde Filingeri (2007) si è procurata la 6a stella e Aurora Masiani (2006) ha ottenuto la 7a stella. Un’affermazione di squadra per le sincronette empolesi.

Fonte: TNT Empoli - Ufficio stampa