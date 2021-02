Vandali in azione a Collesalvetti in via Roma

Atto vandalico a Collesalvetti, dove, nel corso della notte, ignoti hanno divelto i pioli che delimitano il marciapiede di Via Roma a partire dall’incrocio con Via Bixio, fino ad arrivare alla rotatoria di Via Nenni.

“Da una prima ricostruzione – ha spiegato il Sindaco Adelio Antolini - non emergono tracce di urti con veicoli. In totale, sono undici ( nove a terra e due pericolanti) i pioli che, questa mattina, sono stati raccolti dalla nostra squadra di reperibili, intervenuta prontamente per la rimozione a garanzia della sicurezza di coloro che percorrono quel tratto, in auto ed a piedi. Un episodio grave, per il quale esprimo ferma condanna. Un danno al decoro urbano, è un danno alla comunità. Provvederemo a sporgere denuncia alle autorità competenti”.