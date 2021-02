Carmignano entra nella rete Ready

L’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Carmignano sta promuovendo, assieme alla Provincia di Prato e agli altri sei comuni pratesi, l’ingresso nella Rete Re.A.Dy, pianificando progetti da mettere in atto nei prossimi mesi.

Re.A.Dy è la rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Cooperando con le istituzioni nazionali ed internazionali, con le associazioni e con altre reti territoriali, Re.A.Dy vuole diffondere le azioni positive sul territorio italiano per superare l’omotransfobia.

Anche il Comune di Carmignano ha aderito alla rete e metterà in atto iniziative e servizi volti a combattere la discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere.

“Siamo orgogliosi di poter tornare a progettare concretamente azioni che aiutino a diffondere la cultura del rispetto delle diversità e che diventino àncora per chiunque abbia bisogno di orientarsi nella complessità della vita”, afferma l’Assessora Stella Spinelli. “A questo primo passo seguiranno iniziative precise che stiamo portando avanti assieme a tutti i Comuni pratesi, coordinandoci con la Provincia e con la Regione, in particolare con l'Assessora Alessandra Nardini che ringrazio per l'apertura e la sensibilità sul tema. Tutti insieme abbiamo, infatti, sostenuto a gran voce anche il ddl Zan che spero diventi presto realtà”.