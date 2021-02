Aggressione all'Ambrogiana, arrestata coppia per aver portato droga in carcere

Una donna e il suo compagno sono stati arrestati per aver tentato di introdurre cocaina, hashish e farmaci a base di oppioidi nel carcere 'Mario Gozzini' di Firenze. La donna era giunta per un colloquio: è la madre del 24enne condannato a 10 anni di reclusione per tentato omicidio e rapina durante l'aggressione violenta nei confronti di una 17enne al parco della Villa dell'Ambrogiana di Montelupo.

Durante i controlli in carcere, i due sono stati bloccati dalla polizia penitenziaria. Nello specifico la donna aveva con sé 5 grammi di cocaina, uno di hashish e tre pasticche di un farmaco a base di oppioidi. Al compagno si contesta il reato in concorso.

La casa circondariale Gozzini, chiamata anche 'Solliccianino' per la vicinanza al più grande carcere, "è stata la prima a custodia attenuata per tossicodipendenti d'Italia. Oggi ospita anche altre tipologie di detenuti, compresi i semiliberi, ma resta un istituto a custodia attenuata nel quale si cerca di tenere tutti i detenuti impegnati", come spiega la pagina Antigone.it.