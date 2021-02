Museo Stibbert, per il New York Times l'account Instagram da non perdere

Nell'anno della pandemia e delle chiusure forzate, i musei di tutto il mondo hanno scoperto che Instagram è un ottimo canale promozionale. Il New York Times, in un articolo di Jason Farago, mette tra i 5 account d'Arte da seguire su Instagram il Museo Stibbert di Firenze, definito "il museo più eclettico e allettante di Firenze".

Frederick Stibbert (1838-1906), di padre inglese e madre italiana, nato a Firenze ma educato in Inghilterra, è stato il fondatore del museo che custodisce una collezione costituita da oltre 36.000 numeri di inventario (per circa cinquantamila oggetti), per la maggior parte esposti, frutto del nucleo originale lasciato da Stibbert alla sua morte ma incrementato da vari doni e acquisti posteriori.

Su Instagram, come si si fosse in visita nello splendido palazzo in collina, si possono ammirare preziose armature, armi tempestate di gemme "o una pesante armatura a piastre realizzata per l'imperatore Massimiliano, sormontata da un elmo a forma di testa di leone. Ci sono anche vedute della notevole collezione di armi e armature giapponesi di Stibbert".