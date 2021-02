La scuola Anci Toscana cresce e si rinnova, tutte le novità in un evento

Uno dei molti settori in cui l’attività di Anci Toscana supporto dei Comuni è cresciuta e si è imposta all’attenzione generale è senz’altro quella della formazione: la Scuola, agenzia di formazione accreditata, in questi anni si è qualificata tra le prime della regione. Un impegno forte, diffuso sul territorio e diversificato, con decine di corsi organizzati su tutte le tematiche che interessano la pubblica amministrazione e le professioni, tenuti da docenti di prestigio e sempre più seguiti ed apprezzati.

Proprio per continuare a crescere ed offrire un servizio sempre migliore, per formare un'amministrazione pubblica preparata, al passo con i tempi e con passione per il proprio lavoro, oggi la Scuola di Anci Toscana si rinnova: con nuovi corsi, un nuovo logo, un nuovo sito facilmente navigabile e pieno di informazioni utili. Queste novità saranno presentate mercoledì 17 febbraio, all'Impact Hub di Firenze e in streaming, con un evento che sarà anche occasione per un confronto sulle nuove sfide per innovare il sistema delle amministrazioni, e che si concluderà con la premiazione dei Comuni che hanno investito di più in formazione, partecipando con più assiduità ai corsi dell’Associazione nell'ultimo anno.

I lavori saranno aperti alle 10 dai saluti del presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni e del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo; poi gli interventi di Andrea Lippi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Guido Stratta direttore People and Organization del Gruppo Enel e Ilaria Benni, Company Organization & Talent Director di Loro Piana. Dopo l’illustrazione delle nuove proposte e delle novità della Scuola, la mattinata si chiuderà con la consegna dei premi.

Qui il programma dei lavori, che potranno essere seguiti anche sulla pagina fb @anciscuola.

Fonte: ANCI Toscana