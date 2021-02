Lavori Publiacqua a Firenze, mancanze d'acqua in diverse località

A Firenze alle ore 22.00 di giovedì 18 febbraio saranno realizzati lavori di sostituzione della rete idrica che comporteranno forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle seguenti zone e località: via Fortini e limitrofe, Sorgane, Ponte a Ema, Cascine del Riccio, via Cave di Monteripaldi e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi al termine dell’intervento previsto per le ore 06.00 di venerdì 19 febbraio.

In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro potrà creare loro.

Fonte: Publiacqua SpA