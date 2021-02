Lutto a Sesto Fiorentino, si è spenta a 8 anni Camilla Milanese

La città di Sesto Fiorentino è in lutto: Camilla Milanese, la bimba che soffriva di una malattia genetica molto rara, la sindrome di Rett, si è spenta a 8 anni.

Francesco Milanese e Mascia Panerai, genitori della piccola Camilla, hanno lottato contro la malattia insieme alla loro bambina sin dalla nascita. Avevano avviato una raccolta fondi per acquistare un mezzo attrezzato per il trasporto disabili per consentire a Camilla di uscire da casa, a cui la città di Sesto Fiorentino insieme al primo cittadino Lorenzo Falchi, non ha tardato a partecipare.

A novembre le condizioni di Camilla si sono aggravate, tanto da richiedere il ricovero presso l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove la piccola è deceduta.