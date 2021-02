Nuovi lampioni per il 'Giro d’Empoli', la scelta agli empolesi: quali preferite?

Nell’ambito della sostituzione dei corpi illuminanti e dell’efficientamento di tutta la rete della pubblica illuminazione del territorio comunale, che sta riguardando tutta la città di Empoli, le sue frazioni, i parchi urbani e le strade e le aree di competenza del municipio, anche il centro storico sarà interessato da questo intervento.

Nelle prossime settimane saranno sostituiti i vecchi lampioni nelle vie del ‘Giro’: Via del Giglio, parte di Via Ridolfi, Via Giuseppe del Papa e i Canti di Piazza Farinata degli Uberti/Piazzetta della Propositura.

Saranno installati circa 140 corpi illuminanti più efficienti, più luminosi e più economici ed ecologici.

L’amministrazione comunale ha deciso di proporre alla cittadinanza la scelta tra due modelli di ‘lanterna’ che la ditta appaltatrice, la Citelum, a sua volta ha presentato.

Il sindaco Brenda Barnini e la giunta danno la parola ai cittadini per far scegliere alla popolazione il nuovo lampione che caratterizzerà il ‘Giro d’Empoli’.

Si tratta di due modelli tecnicamente equiparabili per capacità illuminante, potenza e consumo di energia elettrica.

Una lanterna ha un design più classico, l’altra più moderno.

La domanda posta ai cittadini è semplicissima: quale preferisci?

Si può votare in tre modalità; due on line e una direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, per dare a tutti la possibilità di esprimere la propria preferenza. La scelta sarà possibile fino a domenica 7 marzo.

La possibilità di esprimere la propria preferenza parte dalle 19 di oggi, lunedì 15 febbraio.

Come votare

CON E-MAIL:

dalla pagina dedicata del sito istituzionale Comune di Empoli è presente un link per votare con la propria e-mail.

Occorre inserire il proprio indirizzo di posta elettronica a cui si riceverà un messaggio con un link che consentirà di effettuare la scelta.

CON FACEBOOK:

chi vuol votare con il proprio profilo facebook deve selezionare l'apposito link nella pagina dedicata del sito del Comune, accedere al proprio e concedere l'autorizzazione al Comune di Empoli per avere il proprio ID. Una volta concessa l'autorizzazione sarà possibile effettuare la scelta:

ALL’URP:

all’ingresso del palazzo comunale, in Via Giuseppe del Papa, saranno disponibili moduli in cui sono presenti le immagini dei due modelli. È sufficiente fare un segno sulla lanterna preferita.

Sicuramente, qualunque sarà la scelta della cittadinanza, per il Comune di Empoli siamo di fronte a un risparmio energetico e a una diminuzione della anidride carbonica emessa nell’ambiente.

Dunque un intervento che si inserisce nell’obiettivo EMPOLI CARBON NEUTRAL.

Ecco i dati.

I lampioni attualmente presenti, installati a inizio 2000, oltre 20 anni fa, hanno una potenza di 150 watt contro i 25 watt delle due lanterne proposte.

Ne verranno montati almeno 140 per un funzionamento annuo di 4.200 ore. I vecchi lampioni consumano all’anno 88.200 chilowatt all’ora in un anno. Le nuove lanterne, sempre nel periodo di un anno fanno scendere il consumo a 14.700 chilowatt all’ora.

Con un risparmio annuo previsto, grazie all’efficientamento delle lampade a led, in 73.500 KWh/Annui.

I vecchi lampioni non avrebbero potuto ospitare nuove lampade a led con un risparmio di questo tipo.

In termini di riduzione dell'inquinamento i 140 nuovi punti luce consentono in un anno una diminuzione dell'83,33% di tonnellate equivalenti di petrolio consumate (TEP), di chilowatt ora (Kwh) e di tonnellate di anidride carbonica (T CO2).

In particolare con i vecchi lampioni erano 88.200 all'anno le TEP, 16,49 le Kwh equivalenti e 33, 70 le tonnellate di CO2.

Con questo intervento si diminuisce l'inquinamento di 14.700 TPE, 2,75 Kwh equivalenti e di 5,62 T CO2.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa