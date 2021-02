Pacchetti scuola Scandicci, 475 contributi per le famiglie di studenti

I contributi sono erogati dal Comune grazie ai fondi della Regione Toscana a nuclei con isee inferiore a 15.748 euro. Il beneficio può essere utilizzato per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico e servizi scolastici. Seguirà una successiva integrazione di 64,89 euro.

Sono 475 i contributi da 235,11 euro ciascuno che il Comune di Scandicci ha erogato in prima battuta a famiglie con figli studenti alle secondarie di primo o secondo grado, grazie ai fondi della Regione Toscana. I benefici sono andati a famiglie con Isee inferiore a 15.748 euro che avevano presentato domanda online entro lo scorso giugno.

I contributi ricevuti possono essere utilizzati dalle famiglie beneficiarie per l’acquisto di libri di testo o altro materiale didattico, oltre che per servizi scolastici a favore del proprio figlio studente. I nuclei familiari che hanno ricevuto in questi giorni il primo contributo otterranno successivamente un’ulteriore integrazione di 64,89 euro, per un contributo totale annuo di 300 euro.

L’importo complessivo erogato dall’Amministrazione Comunale grazie ai fondi della Regione Toscana ammonta al momento a 111 mila e 676 euro, ma quando saranno saldate anche le successive integrazioni l’ammontare totale sarà di 142.500 euro.

“Si tratta di un aiuto concreto della Regione e del Comune alle famiglie con studenti alle medie e alle superiori, un sostegno allo studio dei figli particolarmente prezioso in questo momento difficile anche se già da alcuni anni l’Amministrazione è impegnata nell’erogare questo tipo di contributi – dice l’assessora alla Pubblica istruzione Ivana Palomba – è importante che in una comunità come la nostra le famiglie con studenti si sentano sostenute anche nei momenti in cui può esser loro utile un aiuto economico. E’ fondamentale ricordare che i contributi del Pacchetto Scuola devono essere finalizzati allo studio dei figli”. I 475 contributi erogati dall’Amministrazione comunale di Scandicci sono andati esclusivamente a famiglie residenti nel comune, mentre la scuola frequentata dal figlio può trovarsi anche in un altro territorio comunale.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa