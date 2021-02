Palazzina a Castelfiorentino, Telecom consegna le chiavi al Comune

Telecom Italia ha consegnato le chiavi della palazzina di via Attavanti al Comune di Castelfiorentino. Da moltissimi anni si parlava di un'operazione simile nel Comune della Valdelsa e ora tutti i progetti possono diventare realtà.

Ne dà notizia il sindaco Alessio Falorni che nella mattinata di oggi, lunedì 15 febbraio, si è recato a Castello Alto per un sopralluogo. La palazzina è molto vicina al municipio e sarà recuperata a costo zero, coi fondi del Bando Aree Degradate (circa 830mila euro) di cui si parla da quasi un anno.

L'immobile diventerà un nuovo spazio pubblico sia per l'amministrazione sia per le associazioni. Da questa ristrutturazione, che interessa anche l’area circostante, sarà ricavato un ampliamento dei locali riservati al Comune - con una nuova sala riservata al Consiglio Comunale - e un allargamento del parcheggio. Troveranno soluzione quindi i problemi di sosta in via Attavanti.

"Oltre a essere un immobile molto bello, è la sua collocazione che lo rende interessante per noi. Era una operazione di cui si parlava da molto, con numerose interrogazioni e proposte che l’hanno riguardata, anche da parte delle varie opposizioni succedutesi. Adesso è realtà" ha scritto Falorni su Facebook.