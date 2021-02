Plastic Free Empoli, fissata la prima passeggiata ecologica

Plastic Free Onlus sbarca anche a Empoli ed è già fissata una data per ripulire la città. Domenica 28 febbraio alle 9.30, armati di guanti, pale telescopiche e sacchi, ben 25 volontari potranno andare a ripulire via Ponzano per San Donato, dopo il circolo di Ponzano nei pressi del cavalcavia.

A organizzare il tutto Alberto Vezzani, empolese che ha gestito le fasi di nascita della onlus interloquendo con l'amministrazione comunale. L'evento avrà il patrocinio del Comune e si terrà nonostante le zona arancione. Potranno partecipare alla passeggiata ecologica tutti gli empolesi (non è possibile uscire dal proprio comune), con la mascherina e distanziati l'uno dall'altro.

L'evento sarà il primo di una lunga serie che porterà a ripulire le aree più degradate del comune.