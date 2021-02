Riqualificazione municipio Ponte Buggianese, lavori finiti

Si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico e restauro conservativo del Palazzo Comunale di Piazza del Santuario a Ponte Buggianese.

L’intervento strutturato in due lotti è stato sostenuto con risorse proprie dell’Ente, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ed il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il primo lotto per complessivi € 70.000,00 ha riguardato lavori di efficientamento energetico che sono consistiti nella sostituzione di tutti gli apparati illuminotecnici del Comune e l’installazione di pompe di calore. Il secondo lotto invece ha riguardato i lavori di risanamento delle facciate del Comune, l’efficentamento energetico con la sostituzione degli infissi, l’illuminazione scenica della facciata di Piazza del Santuario ed un totale imbiancatura di tutto il palazzo.

I lavori del secondo lotto, sotto la direzione tecnica dello Studio Azeta Progetti dell’ingegner Rossano Nucci, per la somma complessiva di € 213.500,00 di cui € 60.000,00 grazie al contributo della Fondazione Caripit relativo ai Cantieri Smart 2019, ha visto aggiudicarsi il lavoro alla ditta Giuliano Luti di Barga.

“Con la conclusione – afferma il Sindaco - di questo importante lavoro, voglio ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per rendere il nostro Municipio ancora più bello. L’illuminazione scenica che ci permetterà di poter ruotare moltissimi colori, compreso il nostro tricolore nazionale, ci rende ancora più orgogliosi di quanto realizzato. Purtroppo a causa del covid-19 non potremo inaugurare come merita quest’importante opera realizzata anche grazie al Contributo della Fondazione Caripit.”

Fonte: Comune di Ponte Buggianese