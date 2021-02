Use Gross, Marchini guarda avanti dopo il derby perso

È un momento delicato nel campionato dell'Use Computer Gross, stretta fra la terza sconfitta consecutiva patita a Piombino domenica scorsa e due partite interne in arrivo con Cecina e Firenze che sono fondamentali. Per questo coach Alessio Marchini, dopo aver analizzato la gara persa, guarda soprattutto avanti.

"È andata come mi aspettavo - attacca - loro avevano fame di punti ed hanno fatto una partita importante mentre noi non siamo riusciti a contrastarli come potevamo. Ad essere onesto non posso dire di aver visto brutti atteggiamenti in campo, ma purtroppo all'inizio abbiamo dato loro ossigeno con palloni persi in modo banale e poi non siamo mai riusciti a rientrare. Venivamo da una delle migliori settimane di allenamento ma purtroppo non è bastato".

"Ora - prosegue - dobbiamo fare quadrato. Dopo il derby perso con San Miniato eravamo giustamente arrabbiati ma è arrivato il momento di compattarci in vista delle prossime due partite interne con Cecina e Firenze che sono importantissime per la nostra stagione. Dobbiamo cercare di ripulire la mente e continuare a lavorare con convinzione e fiducia come abbiamo fatto la scorsa settimana. Vincere, da questo punto di vista, ci aiuterebbe molto a ritrovare fiducia in noi stessi. Domenica nello spogliatoio la squadra era molto abbattuta, ora dobbiamo essere bravi a trasformare quella rabbia in energia positiva da mettere in allenamento e soprattutto in campo".

La prima di queste due gare è in programma sabato al Pala Sammontana con Cecina, mentre quella successiva il sabato seguente con Firenze. Due sfide che, unite all'ultima trasferta in calendario a Livorno, chiuderanno questa prima fase del campionato.

Fonte: Use Basket Empoli