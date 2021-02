Abc, debutto a Montecatini per la C Gold

Il Comitato Regionale FIP ha reso noto il calendario definitivo di serie C Gold con l’Abc Solettificio Manetti che debutterà domenica 28 febbraio alle ore 18 sul parquet di Montecatini, squadra scesa dal piano di sopra ed indubbiamente uno dei roster di maggior prestigio del campionato.

Le gare interne, invece, visto che i protocolli sanitari prevedono lo svolgimento delle competizioni a porte chiuse, si svolgeranno il sabato alle ore 18, anzichè nel tradizionale orario della domenica. Il debutto al PalaBetti sarà dunque sabato 6 marzo contro Valdisieve.

Si ricorda che la formula del campionato prevede una prima fase con tre gironi composti da 5 squadre ciascuno al termine dei quali le prime due classificate di ogni girone saranno ammesse alla seconda fase di promozione, mentre le ultime tre alla seconda fase di retrocessione, cui seguiranno playoff e playout. Sono previste una sola retrocessione in C Silver ed una sola promozione in serie B.

Ecco dunque il cammino gialloblu nella prima fase:

Montecatini – Abc (and. 28/02 – rit. 27/03)

Abc – Valdisieve (and. 6/03 – rit. 3/04)

Agliana – Abc (and. 10/03 – rit. 7/04)

Abc – Prato (and. 13/03 – rit. 10/04)

Fonte: Abc Castelfiorentino