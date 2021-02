Archivio Alinari a Villa Fabbricotti entro il 2022

Portare l'archivio Alinari a Villa Fabbricotti entro un anno, trovare una sede per il museo. Sono questi i principali impegni della Fondazione Alinari per la Fotografia, presentata oggi a Firenze, con il presidente, Giorgio van Straten e il direttore, Claudia Baroncini.

L'archivio di immagini fotografiche digitalizzate è già fruibile sul sito www.alinari.it. L'intero patrimonio analogico è attualmente conservato nei magazzini della società Art Defender di Calenzano (Firenze), in attesa del suo spostamento a Villa Fabbricotti, in cui verranno fatti dei lavori. In attesa di trovare uno spazio espositivo per il museo, parte delle foto Alinari saranno in mostra in giro per il mondo.