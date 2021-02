Bilancio Empoli, Pd-QèE: "Piano ambizioso, città a misura di individuo"

Con l’approvazione del bilancio previsionale 2021 prosegue il percorso della giunta Barnini finalizzato a rendere Empoli una città sempre più a misura di individuo. Di fronte alla crisi pandemica - puntualizza Andrea Faraoni, capogruppo di Questa è Empoli e presidente della commissione consiliare bilancio e programmazione - un’amministrazione pubblica può reagire in due modi: o si limita a difendere lo status quo, rimandando i progetti più importanti per la città, oppure rilancia con nuovi ambiziosi interventi senza cercare di farsi fermare dalle difficoltà dell’evento pandemico. Come maggioranza siamo orgogliosi che si sia perseguita la seconda strada: il Masterplan dello sport e il teatro civico sono lì a testimoniarlo.

L’ambizioso piano delle opere pubbliche, per un totale di 40 milioni di euro di investimenti nel triennio 2021-2023, presenta per il primo anno un ammontare di 7 milioni di euro - prosegue la consigliera comunale del PD Viola Rovai - per la costruzione di due importanti strutture scolastiche, la primaria di Pontorme e l’asilo di Ponzano, segno che il diritto allo studio è sicuramente al vertice delle priorità della giunta Barnini. Innovazione non significa però dimenticarsi del patrimonio esistente, per questo sono stati stanziati sempre per il 2021 oltre 3,6 milioni di euro per manutenzione di strade, immobili comunali e cimiteri.

“A proposito del tema scuola - continua la consigliera del Pd Sara Fluvi - è importante sottolineare come nella consueta delibera sulle forniture e servizi sia prevista l’estensione del trasporto scolastico per elementari e medie, nonché l’ampliamento delle ore a sostegno degli studenti con handicap nelle scuole, garantendo così una maggiore copertura dell’orario delle educatrici. L’amministrazione dunque in un momento di grande difficoltà come quello odierno decide di dare priorità alle persone, investendo sempre più risorse per il rafforzamento dei servizi prioritari per il cittadino”.

“Fanno sinceramente sorridere certe esternazioni sui social di determinati gruppi consiliari di opposizione (non tutti, per fortuna), in cui vengono annunciate in sede di consiglio illustrazioni dei propri modelli di città alternativi alle scelte contenute nelle delibere di bilancio della giunta Barnini – chiosa Simone Falorni, capogruppo del Pd – Peccato che gli autori di tali proclami abbiano partecipato solo alle prime ore mattutine della seduta, non affrontando minimamente le delibere sulla nota di aggiornamento al DUP e sul bilancio trattate nel pomeriggio, né con interventi verbali e tantomeno con emendamenti integrativi alle stesse”.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa