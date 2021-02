Cento anni per Ettore Chiuchiolo, Fucecchio lo festeggia

Festeggia oggi 100 anni il signor Ettore Chiuchiolo. Nato il 16 febbraio 1921 a Benevento, è stato carabiniere nel servizio di scorta piroscafi a Tobruk, in Libia. Alla fine della seconda guerra mondiale lascia la carriera militare e, nel ’63, si trasferisce nel Comune di Fucecchio, nella frazione di Ponte a Cappiano, dove vive da quasi 60 anni e dove ha svolto la professione di coltivatore diretto.

Proprio questa mattina il signor Ettore ha ricevuto la visita del sindaco Alessio Spinelli. "In occasione di una ricorrenza così straordinaria, ho voluto personalmente portare, a nome mio e dell’amministrazione comunale, i più sinceri auguri al signor Ettore”.

A ricordo di questo traguardo il sindaco ha donato una targa ed un mazzo di fiori e al neo centenario ha portato anche i saluti dell'Associazione Nazionale Carabinieri che non ha voluto far mancare le proprie congratulazioni.

La Sezione di Fucecchio dell'ANC, a mezzo del suo Presidente M.llo Magg. Aiut. UPS Carmelo Spitaleri, ha rivolto i più sentiti auguri a Ettore Chiuchiolo per l'importante traguardo raggiunto, esprimendo ammirazione per il servizio svolto all'Italia indossando con onore la divisa dell'Arma dei Carabinieri.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa